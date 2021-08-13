Читаю по-украински не хуже, чем по-русски — Ходаковский стал на защиту украинского языка

Все из-за слов российского пропагандиста

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Экс-командир подразделения НВФ «ДНР» батальона «Восток» Александр Ходаковский весьма неожиданно высказался по поводу украинского языка. Он не просто восхвалили его, но и также стал на его защиту.

На своей странице в одной из социальных сетей он вспомнил, как посещал в 2001 году Западную Украину. Он отметил, что посещал местный краеведческий музей в небольшом городке и разговаривал с заведующей на украинском языке. Ходаковский отметил, что просто таким образом продемонстрировал свое уважение. За его старания заведующая подарила ему какой-то гипсовый барельефчик с видами городка, пишет УРА-Информ.

Ходаковский возмутился из-за негативных высказываний в адрес украинского языка российского пропагандиста московского издания «Комсомольская правда» Дмитрия Стешина.

«Нужно сказать, что читаю по-украински я не хуже, чем по-русски — разговорной практики мало. В свое время на украинском языке было написано немало стоящей литературы, которую я с удовольствием читал. Украинский язык — красивый язык», — заявил Ходаковский.

Ранее Ходаковский назвал причины столпотворений на границе с Россией.