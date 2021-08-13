Актер Охлобыстин снова сделал заявление по Донбассу: нужно вводить войска

Актер снова взялся за свое

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Известный российский актер Иван Охлобыстин, который уже не раз высказывался по поводу ситуации на Донбассе и заявлял, что Россия должна защитить эти территории, снова сделал заявление по поводу ОРДЛО.

В интервью журналистке Диане Кади он заявил, что Российская Федерация никогда не отдаст Украине Луганск и Донецк. При этом он добавил, что РФ нужно вводить войска на Донбасс, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Закончится бардак с Донецком и Луганском. Мы их не отдадим — 100%. Мне кажется, когда вспыхнет, надо вводить войска. И не обращая внимания на весь мир, на всякий случай пооткрывать шахты все ядерные», — заявил Охлобыстин.

Популярный в России актер часто высказывается против Украины, будь то это события в Крыму или на Донбассе. Стоит отметить, что событий в Крыму и на Донбассе актер был весьма популярным и в Украине после роли врача в сериале «Интерны».

Ранее мы сообщали, что Аксенов сделал странное заявление по поводу Зеленского.