Ходаковский назвал причины столпотворений на границе с Россией

Таможня проделывала действия, нетипичные для нее в обычное время

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Бывший командир незаконных вооруженных формирований на временно оккупированном украинском Донбассе Александр Ходаковский рассказал, что его помощник простоял на границе в сторону Российской Федерации несколько часов. Это все при том, что перед ним было всего пятнадцать транспортных средств. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УРА-Информ.

Также бывший командир НВФ высказал предположение, почему так происходит.

«Таможня проделывала действия, нетипичные для нее в обычное время. Складывалось впечатление, что тянут специально, — написал Ходаковский. — Возможно, негласное указание искусственно сдерживать поток в рамках карантина? И что мы имеем в этой ситуации? Значит, так Родине нужно? Все бы ничего, — но как мы будем голосовать при таком подходе? Кто в здравом уме поедет через границу самостоятельно, чтобы отдать свой голос, предварительно выстояв в очереди на границе полсуток?», — отметил он.

Также Ходаковский охарактеризовал очереди на границе.

«Торчат в очередях, как за хлебом в голодный год».

Ранее сообщалось, что на границе Россией с оккупированного украинского Донбасса уже много дней наблюдается затрудненный проезд. Сотрудники пограничной службы Российской Федерации пропускают одно транспортное средство в полчаса. Очереди из авто очень быстро скапливаются.