Пандемия COVID-19: в Украине удерживается стабильный рост новых случаев заражения

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев

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За прошедшие сутки на территории Украины подтвердили еще 1247 новых случаев коронавирусной пневмонии нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ.

Также известно, что за прошедшие сутки госпитализировали 588 граждан страны, а скончались еще 24 украинца, при этом, выздоровели — 1039 человек.

За все время пандемии пневмонии нового типа в Украине заболели 2 262 601 человек, выздоровели — 2 194 791 человек, а скончались в результате недуга 53 173 жителей страны.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев в стране было зарегистрировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

Ранее сообщалось, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о возможности введения привилегий для вакцинированных от COVID-19 граждан.