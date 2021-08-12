Общество

Пандемия COVID-19: в Украине удерживается стабильный рост новых случаев заражения

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев

Время чтения: 35 Секунд

За прошедшие сутки на территории Украины подтвердили еще 1247 новых случаев коронавирусной пневмонии нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ.

Также известно, что за прошедшие сутки госпитализировали 588 граждан страны, а скончались еще 24 украинца, при этом, выздоровели — 1039 человек.

За все время пандемии пневмонии нового типа в Украине заболели 2 262 601 человек, выздоровели — 2 194 791 человек, а скончались в результате недуга 53 173 жителей страны.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев в стране было зарегистрировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

Ранее сообщалось, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о возможности введения привилегий для вакцинированных от COVID-19 граждан.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

«Планируют держать жителей в полной изоляции»: в СЦКК озвучили тактику НВФ «ЛДНР»

НВФ ведут обстрелы населенных пунктов в вечернее и ночное время суток

Кто будет жить на Донбассе: в РФ дали комментарии

У России в вопросе Донбасса «развязаны руки»

В ТКГ объяснили, при каких условиях РФ согласиться на обмен пленными

Только в двух случаях РФ идет на такой обмен

Протасевич причастен к убийствам на Донбассе: в ОРДЛО «нашли доказательства»

Полученные от Протасевича «признательные показания» якобы позволили «значительно продвинуться в расследовании ранее возбужденного уголовного дела»

В «ДНР» раскрыли правду о новом «гумконвое» из России

Сообщают о различных медицинских средствах

В больницах «ДНР» не хватает мест: людей выписывают домой

Ситуация с коронавирусом ухудшается

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap