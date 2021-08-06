В «ДНР» ввели уголовную ответственность «за унижение ветеранов»

Предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны

Время чтения: 37 Секунд

«Депутаты народного совета ДНР» сегодня ввели на оккупированных территориях уголовную ответственность «за унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы, передает УРА-Информ.

«Предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества», — отметила «член комитета народного совета ДНР по уголовному и административному законодательству» Наталья Полянская.

Также она добавила, что такой якобы «документ» необходимо принять для «противодействия попыткам фальсификации исторических фактов, для защиты исторической памяти и недопущения умаления значения подвига народа при защите Отечества».

Ранее сообщалось, что так называемые «власти» «ДНР» выступили с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Там его дали весьма неожиданный совет.