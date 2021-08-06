В Минздраве спрогнозировали три сценария развития пандемии COVID

Ведомством закуплено 15 тысяч кислородных концентраторов

Время чтения: 36 Секунд

Украинский Минздрав рассматривает три сценария развития новой волны пандемии коронавирусной пневмонии в Украине. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Ляшко, передает УРА-Информ.

У Минздрава, как отметил Ляшко, есть ряд прогнозов по росту числа случаев заражения новой инфекцией и относительно потенциального течения новой волны.

«У нас есть оптимальный, пессимистический и умеренный сценарий течения этой волны. И расчетное количество коек, которое должно быть в дальнейшем отведено для госпитализации больных ковид, также сколько коек должно быть с кислородом и сколько реанимационных коек, если вдруг будет тяжелое течение заболевания», — заявил Ляшко.

Сейчас в Украине, по его словам, активно запасаются кислородом.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро шестого августа на территории Украины зафиксирован 1 081 новый случай заражения пневмонией COVID-19.