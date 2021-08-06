Общество

В Минздраве спрогнозировали три сценария развития пандемии COVID

Ведомством закуплено 15 тысяч кислородных концентраторов

Время чтения: 36 Секунд

Украинский Минздрав рассматривает три сценария развития новой волны пандемии коронавирусной пневмонии в Украине. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Ляшко, передает УРА-Информ.

У Минздрава, как отметил Ляшко, есть ряд прогнозов по росту числа случаев заражения новой инфекцией и относительно потенциального течения новой волны.

«У нас есть оптимальный, пессимистический и умеренный сценарий течения этой волны. И расчетное количество коек, которое должно быть в дальнейшем отведено для госпитализации больных ковид, также сколько коек должно быть с кислородом и сколько реанимационных коек, если вдруг будет тяжелое течение заболевания», — заявил Ляшко.

Сейчас в Украине, по его словам, активно запасаются кислородом.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро шестого августа на территории Украины зафиксирован 1 081 новый случай заражения пневмонией COVID-19. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Жара возвращается в Украину: синоптик назвала дату

Снова возвращается жара

«Уехали почти все специалисты»: в ОРДЛО врачей ищут через соцсети

Почти все хорошие доктора из-за военных действий покинули «республику»

В «ДНР» ввели уголовную ответственность «за унижение ветеранов»

Предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны

Пандемия COVID в Украине: в Минздраве сообщили о росте числа заболевших

За последние сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев заражения пневмонией зарегистрировано в Киеве

100 тысяч активных случаев коронавируса в Италии: начало четвертой волны

Еще 108 человек были госпитализированы в больницы

Украинские COVID-сертификаты скоро признают в ЕС: как их получить

Мстислав Баник о нюансах

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap