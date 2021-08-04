Я наблюдаю за Соловьевым, как в зоопарке наблюдают за животными — Гордон

Украинец о пропагандисте

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Украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что любит смотреть шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева. Он поделился своим мнение по поводу этого шоу.

Гордон отметил, что не плюется от Соловьева и регулярно смотрит шоу на российском телевидении, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Наблюдаю за ним, как в зоопарке наблюдают за животными, с интересом. Мне он интересен. Я справедлив даже к людям, которых не люблю – он очень талантливый человек. Но он находится на службе у государства. Будучи человеком циничным, он это делает за большие деньги, видимо», — заявил журналист.

Гордон добавил, что даже радуется, когда о нем говорят плохо, потому что это поднимает его рейтинг. В тоже время ему не нравится, когда плохо говорят об украинцах и Украине.

Также украинский журналист считает, что у Соловьева присутствуют проблемы с сексуальной жизнью. «Когда говорит «Гордон» – он сразу кончать начинает» – заявил журналист.

Ранее Гордон назвал имя человека, который заменит Путина.