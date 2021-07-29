Погода в августе в Украине: синоптики удивили украинцев

Украинцев ждет жара и дожди

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Уже в это воскресенье начнется последний месяц лета – август. Июль был очень жарким, какой же будет погода в заключительный месяц лета?

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ожидать украинцам в августе. Он отметил, что в августе будет несколько периодов с осадками и шквалами и периоды сильной жары. Так с первого по третье августа украинцев ожидает сильная жара, хотя и на второе число прогнозируется гроза и буря, пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

Также буря в Украине прогнозируется и восьмого августа. 11-14, 22, 27 и 29 августа в Украине пройдут дожди. С 19 по 21 число и с 23 по 26 в Украине снова будет жара.

Ранее в Укргидрометцентре заявляли, что август в этом году ожидается жарче нормы. «Средняя месячная температура предполагается 20-25°, в Карпатах 16-18°, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы», — сообщили метеорологи.

Ранее мы сообщали, что рекордная жара будет все чаще и чаще.