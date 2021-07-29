Свитолина проиграла в полуфинале Олимпиады и сыграет в матче за бронзу

Украинка уступила Вондроушовой

Время чтения: 44 Секунд

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в финальный поединок одиночного разряда на Олимпийских играх в Токио.

В полуфинальном поединке украинской теннисистке противостояла Маркета Вондроушова из Чехии, которая является 42 ракеткой мира. Украинка плохо начала встречу и сразу отдала свою подачу, но в следующем гейме сравняла счет. Однако дальше дела у Свитолиной не заладились и она проиграла стартовый сет 3:6, пишет УРА-Информ.

Второй сет украинка и вовсе провалила. Она сумела взять только один гейм и в итоге проиграла партию 1:6. Таким образом, Вондроушова вышла в финал соревнований, где встретится с представительницей Белиндой Бенчич.

В тоже время Свитолина в субботу, 31 июля, сыграет в матче за бронзу Олимпийских игр против Елены Рыбакиной – 20 ракетки мира.

Соперницы провели на корте 65 минут. Свитолина реализовала свой единственный брейкпоинт в матче, а на подаче проиграла 5 геймов.

Ранее мы сообщали, что пловец Михаил Романчук завоевал бронзовую награду.