Общество

Рекордная жара будет все чаще и чаще — эксперты

«Рекордные» волны тепла могут стать в два-семь раз более распространенными

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Кипр, Куба, Турция, Канада, Северная Ирландия и Антарктида имели самые высокие температуры за последние два года, и новые исследования показывают, что таких экстремальных явлений будет все больше и больше.

Согласно исследованию, опубликованному в понедельник в журнале Nature Climate Change, «рекордные» волны тепла могут стать в два-семь раз более распространенными в мире в течение следующих трех десятилетий, чем за последние 30 лет, пишет УРА-Информ.

Исследование показывает, что после 2050 года, если нынешние тенденции выбросов парниковых газов сохранятся, такие жаркие периоды могут быть в 3–21 раз более частыми. «Нам еще предстоит увидеть что-либо, что приблизилось бы к наиболее сильным волнам тепла, возможным в сегодняшнем климате, не говоря уже о тех, которые мы можем увидеть в ближайшие десятилетия», — сказал соавтор исследования доктор Эрих Фишер из Технического университета Цюриха.

В рамках исследования ученые использовали моделирование климата, чтобы рассчитать вероятность рекордной аномальной жары, которая длилась не менее семи дней и значительно превысила предыдущие рекорды.

Ранее мы сообщали, что в Украине объявлено штормовое предупреждение на 28 июля.

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