Политика

Учитель стал президентом Перу: он дал свое первое обещание

Он пообещал своим соотечественникам «страну без коррупции».

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Педро Кастильо был приведен к присяге в качестве президента Перу в среду. Католический традиционалист и левый общественный деятель принес присягу «народу Перу» и произнес первую президентскую речь. Он пообещал своим соотечественникам «страну без коррупции».

— Я клянусь Богом, моей семьей, моими перуанскими братьями и сестрами, коренными жителями нашей деревни, рыбаками, интеллигенцией и народом Перу, что я буду занимать пост президента республики со страной без коррупции — таковы первые слова президентской присяги, которую 51-летний деревенский учитель Педро Кастильо, избранный президентом страны, принес в среду, пишет УРА-Информ.

Кастильо, лидер партии «Свободное Перу», прибыл на церемонию инаугурации в Президентский дворец в Лиме в своей традиционной белой шляпе с широкими полями с растительными полями, которые раньше носили коренные народы перуанских Анд.

Кастильо вступил в должность после Франсиско Сагасти, временного независимого президента, который занимал этот пост после событий ноября 2020 года, то есть после отстранения Мартина Вискарры от высшего поста в стране (из-за серьезных обвинений в коррупции).

Ранее мы сообщали, что Украина подписала безвиз с Перу.

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