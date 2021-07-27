В Германии сообщили об экстремальной опасности из-за взрыва в Леверкузене

Полиция подтвердила факт взрыва
В Германии в городе Леверкузен прогремел взрыв. Над городом поднимается черный дым. В службах предупредили о «чрезвычайной опасности».
По данным СМИ, взрыв произошел во вторник около 9:30 по местному времени. Вероятно, взрыв произошел на мусоросжигательном заводе в химическом парке. Столб дыма виден издалека, пишет УРА-Информ.
Полиция подтвердила факт взрыва. Службы предупреждают жителей, чтобы они плотно закрывали двери и окна и не выходили на улицу.
Первоначально местные СМИ и очевидцы предполагали, что химическая компания Bayer также пострадала. Представитель компании в интервью опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что в настоящее время Bayer не пострадал от последствий взрыва.
Согласно информации, предоставленной немецким порталом, сотрудникам химического парка запрещено покидать территорию по соображениям безопасности. Было отключено питание. Причина взрыва неизвестна.
Полиция в Twitter сообщила, что несколько человек получили ранения. Офицеры призывают жителей очистить все подъездные пути к Чемпарку, чтобы облегчить спасательную операцию.
Ранее мы сообщали, что тайфун обрушился недалеко от Шанхая.