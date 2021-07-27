В Германии сообщили об экстремальной опасности из-за взрыва в Леверкузене

Полиция подтвердила факт взрыва

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В Германии в городе Леверкузен прогремел взрыв. Над городом поднимается черный дым. В службах предупредили о «чрезвычайной опасности».

По данным СМИ, взрыв произошел во вторник около 9:30 по местному времени. Вероятно, взрыв произошел на мусоросжигательном заводе в химическом парке. Столб дыма виден издалека, пишет УРА-Информ.

Полиция подтвердила факт взрыва. Службы предупреждают жителей, чтобы они плотно закрывали двери и окна и не выходили на улицу.

Первоначально местные СМИ и очевидцы предполагали, что химическая компания Bayer также пострадала. Представитель компании в интервью опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что в настоящее время Bayer не пострадал от последствий взрыва.

JUST IN — Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 27, 2021

Согласно информации, предоставленной немецким порталом, сотрудникам химического парка запрещено покидать территорию по соображениям безопасности. Было отключено питание. Причина взрыва неизвестна.

Полиция в Twitter сообщила, что несколько человек получили ранения. Офицеры призывают жителей очистить все подъездные пути к Чемпарку, чтобы облегчить спасательную операцию.

Ранее мы сообщали, что тайфун обрушился недалеко от Шанхая.