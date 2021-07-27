Общество

Принудительная вакцинация в Украине может начаться осенью: что известно

Министр здравоохранения предлагает Офису Президента начать этап обязательной вакцинации населения осенью

Время чтения: 41 Секунд

Уже осенью в Украине может начаться принудительная вакцинация. Такую возможность рассматривают в Министерстве здравоохранения Украины.

Источник в ОП рассказал, что министр здравоохранения предлагает Офису Президента начать этап обязательной вакцинации населения осенью. Сначала принудительную вакцинацию намерены ввести для работающих в сфере обслуживания, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Так называемые группы риска, которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей и должны пройти обязательную вакцинацию», — пишет паблик.

Источник добавляет, что именно власти в регионах будут самостоятельно формирует группы риска и выносит решение кто из граждан, подлежит вакцинации и не может работать без прививки от COVID-19 в период эпидемии.

Таким образом, в каждом из регионов местные чиновники будут принимать решение о том, кому обязательно нужно будет пройти вакцинацию.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО решили больше не публиковать статистику по коронавирусу.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Рекордная жара будет все чаще и чаще — эксперты

«Рекордные» волны тепла могут стать в два-семь раз более распространенными

В Украине объявлено штормовое предупреждение на 28 июля: в каких областях

В большинстве областей испортится погода

Седово помойка жесткая — жители ОРДО о местном курорте

Плюсов мало, а минусов полно

Жители ОРДО жалуются на дорожников — как так можно?

Ситуация совсем плохая

В ОРДЛО поступит партия российской вакцины от коронавируса: но есть проблема

Ожидается прибытие 86 тысяч доз

Борис Джонсон требует пересмотра соглашения с ЕС

Британское правительство сделало заявление

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap