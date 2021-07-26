Приравняют ли регистрацию в ОРДО к российской прописке: «власти ДНР» дали ответ

РФ активно раздает желающим свои паспорта

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«Министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова сообщила, что ее контора усиленно пытается убедить чиновников из РФ в том, что регистрация на захваченных боевиками украинских территориях может быть приравнена на прописке в РФ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

«Мы работаем над этим вопросом. Уже было предложено несколько вариантов главе республики, эта проблема прорабатывается во взаимодействии с соответствующими службами Российской Федерации», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Украину 12 морякам запрещен въезд на три года. Запрет касается моряков,, имеющих документы, выданные «властями» аннексированного Россией Крыма.