В Украине не расследуются случаи осложнений после вакцины, — эксперт

С 2017 года в Украине закрыта медицинская статистика

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На территории украинского государства не расследуются случаи осложнений после вакцинации от пневмонии коронавируса. Об этом в интервью УНН рассказала главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, передает УРА-Информ.

«Мне бы, например, очень хотелось, чтобы все-таки расследовали количество побочных эффектов. Не для того, чтобы пугать людей, наоборот, для того, чтобы изучать вопрос и минимизировать те или иные риски для каждого человека. Вы же видите — весь мир рапортует», — отметила она.

С 2017 года, как она напомнила, в Украине закрыта медицинская статистика.

«С 2017 года Супрун закрыла нам медицинскую статистику. Но я сейчас говорю о том, что у нас не расследуются, практически не расследуются, или очень мало расследуются поствакцинальные реакции и осложнения, и они не попадают в статистику. Вы посмотрите, даже Pfizer, AstraZeneca все обсуждают: какое количество тромбозов, миокардитов… Мы видим это по публикациям, но у нас же тишина и спокойствие. Эксперты уже шутят — это что же, чернозем хороший на нас влияет, что совершенно нет никаких побочных эффектов. А они же есть. Я, например, консультировала молодого человека 30-ти лет, у которого после вакцинации Pfizer развилось тяжелейшее поражение центральной нервной системы — стволовой энцефалит, и он в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Я буду заниматься тем, чтобы все эти случаи расследовались, по крайней мере — рапортовались и вносились в статистику», — подчеркнула врач.

В Украине, как она добавила, был случай признания нежелательного явления после вакцинации.

«Я знаю, у нас в стране единственный случай, когда комиссия признала нежелательное явление, повлекшее за собой смерть — это была трагедия в Краматорске с Антоном Тищенко. И тогда это признала не комиссия Минздрава, а комиссия академии наук и временная следственная комиссия Верховной Рады. И расследовать такие случаи должна независимая комиссия», — добавила медик.

Подобный резонанс поствакцинальных осложнений имеют своей целью не отвратить население страны от вакцинации, а наоборот.

«Это же не делается для того, чтобы подорвать приверженность к вакцинации, как к методу, нет. Наоборот, если люди будут чувствовать, что страна эти вещи отслеживает и если вдруг что-то случается, то государство готово хотя б помочь как-то людям, это поднимет доверие к государственным институциям. Это же наша с вами жизнь, даже не здоровье. Кроме того, еще никто не знает отдаленных последствий. А у нас все силы тратятся только на пропаганду вакцинации и это правильно, но у людей до конца не будет доверия, пока государство не будет выполнять все свои функции по отношению к людям», — добавила врач.

Изучение этой темы, по ее мнению, важно и для дальнейшего развития медицинской науки.

Ранее сообщалось, что сейчас все еще продолжается изучение продолжительности иммунитета от пневмонии нового поколения COVID после вакцинации. Стратегия дополнительной вакцинации населения будет определена после получения результатов.