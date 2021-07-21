Общество

В Украине растут тарифы: практически на 50 % в сравнении с 2020 годом и это не предел

На воду и водоотведения тариф вырастет от 19% до 100%

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Украинцы уже имели возможность заметить рост тарифов на коммунальные услуги. Однако это еще не пределе. Ситуация изменится уже этой осенью.

Тарифы в Украине выросли на 45% по сравнению с 2020 годом и продолжают расти. Источник сообщает, что к примеру, на воду и водоотведения тариф вырастет от 19% до 100%, все зависит от региона. Тарифы на электроэнергию вырастет на 100+%, сейчас он составляет 1,68 грн. (с НДС) за 1 кВт⋅час. Осенью такой тариф оставят только тем, кто тратит меньше 100 кВт⋅час в месяц, а для всех остальных цена будет почти 3.60 гривен, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Также осенью все прогнозируют рост цен на газ. Далее вырастут продукты питания, которые и так сейчас растут с молниеносной скоростью.

Все прогнозируют, что тарифный и продуктовый кейс, будут основными двигателями протестов в стране.

Ранее мы сообщали, что Украину ждет новый энергетический кризис.

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