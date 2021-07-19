Экономика

Украину ждет новый энергетический кризис: что известно

Парламент принял постановление, по которому запрещено покупать электроэнергию в Беларуси и России

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Уже в ближайшее время, а точнее фактически уже сейчас, в Украине началась очередная серьезная проблема. Речь идет о энергетическом рынке страны, который оказался в глубоком кризисе.

Из-за действий украинских олигархов, а также непродуманных решений украинской власти Украина оказалась в очередном кризисе, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Украину ждёт новый энергетический кризис, который создан специально олигархами, сначала обвалили рынок электроэнергетики перепроизводством и отключением блоков АЭС, а потом резко отключили 20 энергоблоков ТЭЦ», — пишет источник.

Ранее напомним, что парламент принял постановление, по которому запрещено покупать электроэнергию в Беларуси и России.

Источник добавляет, что Ринат Ахметов искусственно создал кризис, чтобы обосновать подъем цены на электричество для населения и получить сверхприбыль.

Ранее мы сообщали, что с августа в Украине будут действовать новые тарифы на электричество. Цены могут поднять в два раза.

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