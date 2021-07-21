Пушилин наконец-то отреагировал на очереди на въезде-выезде в РФ: что произошло

Будут разбираться в ситуации

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Так называемые «власти» «ДНР» наконец-то отреагировали на очереди на «границе» с Российской Федерацией. Там люди ждут практически сутки, чтобы въехать в Россию или вернуться в ОРДО.

Так называемый «глава» «республики» Денис Пушилин спустя несколько дней после проблемы наконец-то прокомментировал ситуацию. Однако вариантов ее решения он не назвал. В своей манере он рассказал, что «власти» попытаются разобраться с ситуацией, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Идет скрытый мониторинг ситуации. Если виновные будут выявлены — они будут наказаны. Но, к сожалению, все зависит не только от нас», — с привычной прямотой заявил «глава» «ДНР».

Каждый день очевидцы, которые пытаются выехать из ОРДО и те, кто возвращается в «республику» в социальных сетях публикую все новые и новые фотографии с «границы», на которых видны километровые очереди.

Ранее мы сообщали, что жители «ДНР» рассказали, сколько стоит стать в очередь, чтобы покинуть «республику».