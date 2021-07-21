Цены на подсолнечное масло изменятся: сколько придется за него платить

Стоит дождаться урожая этого года

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В последнее время цены на подсолнечное масло удивляли украинцев. После резкого прыжка цена начала снова минимально подниматься. Теперь же осенью она основа изменится.

Аналитик Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Светлана Литвин рассказала, что цена на подсолнечное масло может измениться за пару месяцев. Она отметила, что осенью в Украине закончится уборка урожая семян и начнется их переработка. Это значит, что цена будет определяться от объемов и качества урожая подсолнечника, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

«Погодные условия в этом году дают повод надеяться на хороший урожай, да и посевные площади под подсолнечником не уменьшаются», – обнадеживающе отметила эксперт.

Также она добавила, что цены на мировом рынке на подсолнечное масло начали падать, а это значит, есть предпосылка и к их падению в Украине.

«Все это дает основания надеяться как минимум на стабилизацию цен для украинских потребителей, а то и их снижение в районе 5-10%. Поэтому не стоит делать запасы», — подчеркнула Литвин.

Ранее мы сообщали, что в Украине растут тарифы, практически на 50 % в сравнении с 2020 годом.