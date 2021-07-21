В Южной Корее бушует вариант Дельта: рекордные показатели

Власти Южной Кореи сообщили о 1784 новых коронавирусных

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В течение двух недель ежедневные медицинские записи в Южной Корее не опускались ниже тысячи. Эскорт-агентства и другие «взрослые» заведения способствуют росту инфекций, что затрудняет отслеживание контактов.

Власти Южной Кореи сообщили о 1784 новых коронавирусных инфекциях в среду, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Согласно данным, предоставленным медицинскими службами, более заразный вариант Дельты все больше распространяется и за пределами столичного региона Сеула, пишет УРА-Информ.

Продолжающаяся четвертая волна пандемии в Южной Корее выше, чем предыдущие, и баланс в среду находится на самом высоком уровне с тех пор, как 20 января 2020 года в стране была обнаружена первая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2.

Уже две недели дневные балансы не опускаются ниже тысячи, а вспышки опасного варианта Дельта появляются в школах, компаниях, магазинах и других учреждениях. Эскорт-агентства и другие «взрослые» заведения также способствуют росту инфекций, что затрудняет отслеживание контактов.

Первоначально Delta в основном распространялась в густонаселенном мегаполисе Сеула, но количество инфекций, обнаруженных в других местах страны, также постепенно увеличивается.

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