Общество

В Южной Корее бушует вариант Дельта: рекордные показатели

Власти Южной Кореи сообщили о 1784 новых коронавирусных

Время чтения: 51 Секунд

В течение двух недель ежедневные медицинские записи в Южной Корее не опускались ниже тысячи. Эскорт-агентства и другие «взрослые» заведения способствуют росту инфекций, что затрудняет отслеживание контактов.

Власти Южной Кореи сообщили о 1784 новых коронавирусных инфекциях в среду, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Согласно данным, предоставленным медицинскими службами, более заразный вариант Дельты все больше распространяется и за пределами столичного региона Сеула, пишет УРА-Информ.

Продолжающаяся четвертая волна пандемии в Южной Корее выше, чем предыдущие, и баланс в среду находится на самом высоком уровне с тех пор, как 20 января 2020 года в стране была обнаружена первая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2.

Уже две недели дневные балансы не опускаются ниже тысячи, а вспышки опасного варианта Дельта появляются в школах, компаниях, магазинах и других учреждениях. Эскорт-агентства и другие «взрослые» заведения также способствуют росту инфекций, что затрудняет отслеживание контактов.

Первоначально Delta в основном распространялась в густонаселенном мегаполисе Сеула, но количество инфекций, обнаруженных в других местах страны, также постепенно увеличивается.

Ранее мы сообщали, что 100 тысяч вакцин AstraZenekа могут попасть в мусор.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Хватит издеваться над народом — в ОРДО назревает бунт

Все из-за ситуации на границе

Август неприятно удивит украинцев — какой прогноз дали синоптики

Так пере две недели августа будут весьма жаркими.

Пушилин наконец-то отреагировал на очереди на въезде-выезде в РФ: что произошло

Будут разбираться в ситуации

В Украине растут тарифы: практически на 50 % в сравнении с 2020 годом и это не предел

На воду и водоотведения тариф вырастет от 19% до 100%

В «ЛНР» начались проблемы с электричеством: все из-за РФ

Россия не дает необходимый объем электроэнергии

Выходные в августе: сколько будем отдыхать

Украинцы получат длительные выходные 21, 22, 23 и 24 августа

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap