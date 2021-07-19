Политика

Это как показания наркомана — эксперт о статье Путина

Александр Кочетков о скандальной статье

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Статья президента Российской Федерации Владимира Путина напоминает фактически признание наркомана. Такое мнение выразил политический аналитик Александр Кочетков.

Он, комментируя недавнюю статья российского президента об Украину, заявил, что в первую очередь она была направленна на обсуждения в глубинках и селах Российский Федерации, а также в вооруженных силах России, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Что касается содержательной части, то это все равно что обсуждать показания наркомана, который вышел на улицу, ограбил прохожего и потом объясняет следователю. Он в объяснениях напишет и о прошлом, и о тяжелом детстве, и про угнетенную молодость, и про будущее, все объяснит. А все понимают, что главная причина в том, что ему необходима доза», — сказал он.

Александр Кочетков рассказал, что без имперского всевластия Российская Федерация просто не может обходиться. Они время от времени делают подобные вещи.

Ранее мы сообщали, что Гордон назвал имя человека, который заменит Путина.

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