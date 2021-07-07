Почти 29 000 случаев ковида в Великобритании: самый высокий показатель с января

Было обнаружено 28773 коронавирусных инфекций

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В Великобритании за последние 24 часа было обнаружено 28773 коронавирусных инфекций, это самый высокий показатель с 29 января. Также во вторник было зарегистрировано 37 смертей от COVID-19 — самый высокий показатель с 23 апреля.

Это еще один случай рекордных показателей за последнюю дюжину дней во время третьей волны пандемии COVID-19. Однако на пике второй волны, в середине января, дневные балансы превышали 60 000, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Во вторник утром новый министр здравоохранения Саджид Джавид предупредил, что еще до отмены ограничений в Англии, запланированной на 19 июля, дневные показатели могут достичь 50 000, а летом — даже 100 000. Однако аргументом в пользу отмены ограничений является тот факт, что вакцинация привела к тому, что количество госпитализаций и смертей не растет так быстро, как ранее.

Баланс смертей, зарегистрированный во вторник, является самым высоким за 2,5 месяца, но он все еще намного ниже, чем в январе, когда почти каждый день умирало более 1000 человек. С начала пандемии в Великобритании было выявлено почти 4,96 миллиона случаев заражения, в результате которых погибло 128 268 человек.

Ранее мы сообщали, что полный курс вакцинации от ковида Украине прошло почти миллион человек.