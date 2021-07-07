Политика

Встречу Байдена и Зеленского могут перенести: стала известна причина

Даты встречи Зеленского и Байдена не будет, пока не согласуют конкретные драфты

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Несмотря на то, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена предварительно запланирована на вторую часть лета, она может и вовсе не состояться.

Источник сообщает, что даты встречи Зеленского и Байдена не будет, пока не согласуют конкретные драфты встречи, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Сейчас рассматривается два варианта развития событий – перенос на осень или же проведение встречи 28 июля.

«Есть информация, что встречу могут перенести на осень, причина может быть выбрана банальной, лишь бы для отговорки. Переговоры Офиса Президента и Белого Дома продолжаются, и встреча готовится, но дата остается открытой. Рабочая дата 28 июля, — пишет паблик.

Источник также добавляет, что возможно США будет требовать перед встречей Зеленского с Байденом сделать некие действия, реформы или продвижение по донбасскому кейсу, а уже тогда произойдет личное общение.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал о главной цели своей каденции.

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