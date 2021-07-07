Почти миллион: украинцы продолжают вакцинироваться от ковида

955 607 человек получило вторую дозу

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Все больше украинцев продолжает проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Количество тех, кто получил уже две дозы вакцины, приближается к одному миллиону.

За предыдущие сутки, шестого июля, 93 554 человека получило прививки. Первую дозу получили 36 023 человека, а в тоже время полностью вакцинацию прошли 57 531 человек, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Шестого июля работали 535 мобильных бригад, 1 287 прививочных пунктов, 27 центров вакцинации. В общей сложности с начала прививочной кампании против COVID-19 в Украине первую дозу вакцины получил 2 136 561 человек, обе дозы – 955 607 человек, в целом сделано 3 092 168 прививок.

По состоянию на предыдущий день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 779 932 человека. Ранее новый глава МОЗ поставил задачу вакцинировать до конца лета пять миллионов украинцев.

Ранее стало известно, когда ЕС будет пускать украинцев, которые прошли курс вакцинации.