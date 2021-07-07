Пушилин откровенно лжет: что произошло на этот раз

На этот раз речь идет о вакцинации

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Так называемый главарь «ДНР» Денис Пушилин снова попался на лжи. На этот раз он заявил, что в ОРДО не собираются вводить обязательную вакцинацию от коронавируса.

Он подчеркнул, что «прибегать к таким мерам нецелесообразно, ведь в государстве не был достигнут критический пик заболеваемости», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский Кейс.

Источник отмечает, что это явная ложь. Во-первых, в ДНР уже были элементы принудительной вакцинации, когда прививки делали медикам и «военнослужащим».

«Во-вторых, чем вакцинировать, принудительно или нет, если вакцины так и не привезли? Уже даже всесильный Путин высказался по этому вопросу, а ни «Спутника V», ни ЭпиВакКорона, ни других версий российской вакцины в ДНР пока нет. В-третьих, люди, которые хотели вакцинироваться, и записались на прививки в феврале, так и стоят в очереди. Вещать о принудительной вакцинации в такой ситуации как-то странно, не находите?» – пишет источник.

Источник дополняет, что в «ДНР» пойдут путем Москвы, а там уже действует принудительная вакцинация.

Ранее мы сообщали, что украинцы продолжают вакцинироваться от ковида.