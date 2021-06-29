ВСУ готовы к военному освобождению Донбасса, — Грымчак

Украина была готова освободить военным путем отдельные районы Донецкой и Луганской областей еще в 2018 году

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ВСУ еще с 2018 года готовы к военному освобождения оккупированного Донбасса, однако, для этого для этого должен сойтись целый комплекс оснований. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, передает УРА-Информ.

«Мы знали, сколько там находится военных, они вооружены. Но самая большая проблема была в том, что мы не понимали, какими силами и средствами РФ ударит навстречу наших войск. Поэтому сегодня рассматривать военный компонент обязательно надо, но это крайний вариант, который может быть использован при целом комплексе таких оснований. Сегодня их нет», — подчеркнул Грымчак.

Сейчас, как он отметил, появилось еще больше оснований надеяться на дипломатический способ разрешения вооруженного конфликта на оккупированном Донбассе.

«Что касается дипломатии, то страны G7 сделали очень важное, на мой взгляд, заявление по поводу того, что они рассматривали и рассматривают Российскую Федерацию как сторону конфликта. Поэтому все разговоры о том, что Россия выступает как посредник, она может в чем-то помочь — это разговоры, которые можно прекращать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия готова всеми силами защищать Крым и не будет его отдавать. Такое заявление сделал экс-глава Генеральной прокуратуры Святослав Пискун.