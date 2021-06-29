США будет сотрудничать с РФ, — Байден

США могут сотрудничать с Россией по вопросам изменения климата

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Президент США Джо Байден заявил, что США могут сотрудничать с Россией по вопросам изменения климата и нераспространения ядерного оружия. Об этом Джо Байден сообщил во время совместной сессии Конгресса, пишет Белый дом, передает УРА-Информ.

«Что касается России … я очень ясно дал понять Путину, что мы не будем стремиться к эскалации, но их действия будут иметь последствия, если окажутся правдой. И они оказались правдой, поэтому я прямо и пропорционально отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и наш бизнес. Они сделали и то, и другое, и я сказал им, что мы ответим, и мы ответили. Но мы можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах. Мы сделали это, когда продолжили новый договор СНВ по ядерным вооружениям, и мы работаем над этим в связи с изменением климата», — отметил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, самые важные моменты встречи президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом остались за кулисами. Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.