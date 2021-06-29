Россияне Крым будут защищать всеми возможными способами, их ничто не остановит — Пискун

Святослав Пискун о Крыме

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Россия готова всеми силами защищать Крым и не будет его отдавать. Такое заявление сделал экс-глава Генеральной прокуратуры Святослав Пискун.

Он отметил, что Россия не позволяет без ее разрешения, чтобы корабли заходили на территорию Крыма. По мнению Пискуна, Россияне считают, что Крым своей территорией. И я думаю, что если бы Украина сделала что-то, что затрагивает ситуацию границ Украины в Крыму, то могла бы развязаться очень опасная военная интрига, которая могла бы перерасти и в военный конфликт, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Россияне показывают, что они ради Крыма готовы начать Третью мировую войну. Они готовы, надо это понимать, что они Крым будут защищать всеми возможными способами, их ничто не остановит. Решение вопроса Донбасса и Крыма — это лишь политическим дипломатическим способом. И я поздравляю действия нашего президента и правительства, которые хотят мирным путем решить этот вопрос», — добавил Пискун.

Ранее мы сообщали, что в Украине стартует деоккупация крымского полуострова.