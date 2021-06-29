Политика

Россияне не смогут получать визы в США с 1 августа

Данная ситуация усугубит не только туристическую сферу

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Посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что учреждение перестанет выдавать визы гражданам РФ. Причиной этому является сокращение числа работников в консульствах США. Об этом он сообщил в комментарии журналисту издания «Дождь», передает УРА-Информ.

«После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало людей, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне», — отметил Салливан.

Стоит отметить, что данная ситуация усугубит не только туристическую сферу, но также и бизнес. При этом, пострадают и американские компании, а не только российские.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что США могут сотрудничать с Россией по вопросам изменения климата и нераспространения ядерного оружия. 

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