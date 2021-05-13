Общество

Стала известна истинная причина отмены парада 9 мая в Луганске

Все из-за денег и боязни митингов

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Перед самими праздники так называемое «руководство» ОРЛО неожиданно отменило празднования Дня победы девятого мая.

Официально тогда проведение парада и широкого круга праздничных мероприятий к 9 мая отменили из-за вспышки коронавируса. Так сказали местные «власти». В тоже время блогер из ОРЛО, который работает под ником «Колывано-Бджолария», сообщил, другую версию событий, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

По его данным, празднование отменили по двум причинам, и они не были связаны с пандемией коронавирусной инфекции.

«Нет денег и боятся, что, что на митинги могут выйти работники шахт и АМК за долги по зарплатам. Но официальная версия — ковид», — пишет блогер.

Отметим, что по последним сообщениям ситуация на Алчевском металлургическом комбинате крайне напряжена. Там продолжается забастовка, рабочие требуют сделать 120% выплат по зарплате, лишь тогда они готовы вернуться к работе.

Ранее мы сообщали, что «ЛНР» будет бесплатно лечить русскоязычных украинцев.

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