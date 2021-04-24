Общество

В Украине готовы к попыткам полномасштабного вторжения РФ, — МВД

Украина проводит все возможные дипломатические попытки для урегулирования конфликта на востоке Украины

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Подразделения Министерства внутренних дел готовы к полномасштабному наступлению российской Федерации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сайт МВД.

Такое заявление сделал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«Могу успокоить украинских граждан: все подразделения Министерства внутренних дел полностью готовы к любому развитию сценария, в частности к попыткам полномасштабного вторжения. Какое-либо вторжение вооруженных сил России на украинскую территорию для них заранее проигрышное», — заявил Шкиряк.

Украина, как он уверяет, проводит все возможные дипломатические попытки для урегулирования вооруженного конфликта на временно оккупированном востоке Украины.

«Это серьезный конфликт, который происходит на территории Европы, безусловно, к нему приковано внимание всего мира. Учитывая то, что Путин убил уже более 14 тыс. мирных украинских граждан и наших воинов-героев, осознавая, что сегодня он осуществляет прямой шантаж всего цивилизованного общества, проводятся все возможные дипломатические попытки для того, чтобы эту ситуацию разрешить. Украина должна делать такие шаги», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ, а также первый президент Украины Леонид Кравчук озвучил условие, при котором Украина может разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

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