Общество

Коронавирус не сбавляет обороты: более 12 000 новых зараженных

За прошедший лень госпитализировали 3 508 граждан страны

Время чтения: 35 Секунд

На территории Украины по состоянию на утро 24 апреля зарегистрировано еще 12 711 новых случаев заражения пневмонией нового типа. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Известно, что за последний день в рузультате болезни скончалось 392 человека, еще 13 687 выздоровели. При этом, было проведено 92 136 тестов.

Сообщается, что за прошедший день госпитализировали 3 508 граждан страны.

За последние сутки на территории страны самое большое количество новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения зарегистрировано в Днепропетровской (1 268), г. Киев (1 027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время власть в Украине может сократить регионы «красной зоны» вдвое. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

ВСУ сообщили о проведении учений в зоне ООС

Во время тренировок танкисты отработали взаимодействие подразделений во время выполнения задач

В Украине готовы к попыткам полномасштабного вторжения РФ, — МВД

Украина проводит все возможные дипломатические попытки для урегулирования конфликта на востоке Украины

«Это серьезный удар по его империи», — Казанский о блокировке YouTube-каналов Медведчука

Трафик из Украины теперь обвалится

«Кремль не устраивают темпы»: в ОРДЛО активизировали выдачу паспортов РФ

Электронная очередь на получение паспорта расписана до 2024 года

Борьба с COVID продолжается: в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca

Прибыло 367 200 доз вакцины

«Война неизбежна»: в ОРДЛО прокомментировали ситуацию с отводом войск РФ

Отвод войск значит приглашение противника осуществить наступление

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap