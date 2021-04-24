Коронавирус не сбавляет обороты: более 12 000 новых зараженных

За прошедший лень госпитализировали 3 508 граждан страны

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На территории Украины по состоянию на утро 24 апреля зарегистрировано еще 12 711 новых случаев заражения пневмонией нового типа. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Известно, что за последний день в рузультате болезни скончалось 392 человека, еще 13 687 выздоровели. При этом, было проведено 92 136 тестов.

Сообщается, что за прошедший день госпитализировали 3 508 граждан страны.

За последние сутки на территории страны самое большое количество новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения зарегистрировано в Днепропетровской (1 268), г. Киев (1 027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время власть в Украине может сократить регионы «красной зоны» вдвое.