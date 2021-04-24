Украина разорвет дипломатические отношения с РФ: Кравчук назвал условие

Сейчас первостепенным вопросом является завершение военного конфликта на Донбассе

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Глава украинской делегации в ТКГ, а также первый президент Украины Леонид Кравчук озвучил условие, при котором Украина может разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Об этом он заявил в эфире «4 канала», передает УРА-Информ.

По словам Кравчука, это является возможным в том случае, если Россия откажется от переговоров в Нормандском и Минском форматах.



«Когда Россия, представьте себе, завтра отказывается участвовать в Нормандском и Минском формате, просто отказывается, скажет: „Мы не хотим, мы выходим из этих форматов“. Вот тогда немедленно встает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений. Немедленно, на второй день», — отметил глава ТКГ.

Кравчук подчеркнул, что сейчас первостепенным вопросом является завершение военного конфликта на Донбассе.

«То есть делать то, что должно делать государство, — восстановить суверенитет, неприкосновенность украинской территории, восстановить Украину 1991 года», — подчеркнул Кравчук.

Ранее сообщалось, что бывший командующий подразделениями НВФ «ДНР» Игорь Гиркин объяснил столько резкое завершение учений войск Российской Федерации.