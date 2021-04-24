В НБУ анонсировали повышение зарплат на 8,6%

Дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов будет поддерживать повышение доходов граждан

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Национальный банк Украины дал прогноз, что в текущем году номинальная заработная плата вырастет на 17,8, в то время, как реальная подымется на 8,6%. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционный отчет НБУ за апрель 2021, передает УРА-Информ.

Также в банке спрогнозировали, уровень безработицы в Украине снизится, и в среднем за год составит 9,1%.

«С одной стороны, восстановление экономической активности будет способствовать нормализации показателя, с другой — снижение будет тормозиться значительным ростом расходов бизнеса на оплату труда. Однако уже в 2022 году ожидается снижение безработицы до естественного уровня – 8,5%», – говорится в сообщении.

Дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов будет поддерживать повышение доходов граждан.

Ранее сообщалось, что с первого мая в Украине пройдет переназначения субсидий на следующий период. В следствии этого, сейчас проводится работа по подтверждению права на получение выплат от государства.