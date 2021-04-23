Политика

В «ЛДНР» очередной раз убедились, что они никому не нужны и являются марионетками — блогер

Боевики ожидали другой реакции от Путина

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Так называемые «высокопоставленные чиновники» «ДНР» сообщают, что «руководители» «республик» и российские кураторы были очень расстроены словами президента РФ Владимира.

Они почему-то были уверены, что Путин объявит о присоединении «ЛДНР» к России и ожидали более жестких действий против Украины, но в итоге этого не произошло, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграмм-канал «Вольнодумец».

Российские кураторы предполагают, что за последние пару дней в Кремле произошло что-то экстраординарное, так как Путин был «не самим собой». Они считают, что кто-то, США, НАТО или кто-то другой, скорее всего, в ультимативной форме поставил Путина в жесткие условия относительно военных действий.

Также в «ЛДНР» были очень расстроены заявлением главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об отведении войск Южного и Западного военных округов от границ Украины

«В „ЛДНР“ очередной раз убедились, что они никому не нужны и являются марионетками в руках россиян для достижения РФ своих геостратегических и политических целей. Никакой народ, никакая земля, никакие скрепы их не интересуют. Так мы же постоянно говорим об этом обманутым жителям „ЛДНР“», — отмечает блогер.

Ранее стала известна реакция Зеленского на предложения «главарей» «ЛНР» и «ДНР».

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