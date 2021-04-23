Пандемия COVID-19: области красной зоны могут сократить вдвое

«Красную» зону могут покинуть Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев

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Уже в ближайшее время власть в Украине может сократить регионы «красной зоны» вдвое. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УРА-Информ.

При этом, «красную зону» может покинуть и Киев с Киевской областью.

«Относительно регионов. Минздрав прогнозирует, что в ближайшее время до 6 регионов могут выйти из „красной“ зоны. В частности, в том числе, это и Киевской регион, в целом — это Киев и Киевская область. Но все будет зависеть от того, как мы будем соблюдать ограничения», — отметил он.

Также, по прогнозам Киевской школы экономики «красную» зону карантина могут покинуть Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса в Украине продолжает преодолевать очередные психологические барьеры. В стране было зафиксировано уже более двух миллионов случаев инфицирования вирусом.