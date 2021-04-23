«Наша позиция принципиальна»: в ТКГ опровергли возможность переговоров Украины с «ЛДНР»

Своим предложением президент России дезавуировал Минские соглашения

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Правительство Украины не будет вести переговоры с представителями «ЛДНР». Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

Он отметил, что предложения президента Российской Федерации Владимира Путина о прямых переговорах с командирами «ЛДНР» просто неприемлемо.

«Наша позиция принципиальна, она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме «фантастика на втором этаже», — подчеркнул Арестович.

По мнению Арестовича, своим предложением президент России дезавуировал Минские соглашения.

«Путин сделал сегодня очень интересную вещь: он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал «с республиками «ЛНР/ДНР», которые Россия никогда не признавала до этого. Конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений», — отметил он.

Ранее сообщалось, что бывший командир подразделений боевиков «ДНР» Игорь Гиркин считает, что президент России Владимир Путин, продолжить и дальше «сдавать позиции».