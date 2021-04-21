В ОРЛДО пропустили гумпомощь: «власти» рассказали о составе груза

На территорию ОРЛО прибыли 12 автомобилей

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На территорию ОРДЛО сегодня прибыли транспортные средства с гуманитарной помощью Международного Комитета Красного Креста. Автомобили вошли через пункт пропуска «Счастье-Луганск». Стоит отметить, что КПВВ все еще закрыт для перемещения людей и транспортных средств. Об этом сообщили представители ОРДЛО, передает УРА-Информ.

«На территорию ОРЛО прибыли 12 автомобилей гуманитарного конвоя МККК. В состав груза входят медицинские препараты и оборудование, а также строительные материалы, предназначенные для ремонта домов, поврежденных в ходе боевых действий», — отметили в «МИД».

Ранее сообщалось, что 21 апреля жители неподконтрольного Украине Донецка проснулись от звуков сильных обстрелов. В социальных сетях местные жители сообщали, что звуки обстрелов были слышны в северной части города.