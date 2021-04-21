Общество Происшествия

Готовятся провокации: на подъезде в Харьков задержали автобусы с «титушками»

Группы с «титушками» насчитывали более 60 человек

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Сотрудниками СБУ в Харьковской области были задержаны транспортные средства с «титушками». По предварительным данным, они были направлены пророссийской политической силой для проведения акций протеста. Об этом сообщает начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает УРА-Информ.

«Автобусы с „титушками“ были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области», — отметили в ведомстве.

Также сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что группы с «титушками» насчитывали более 60 человек.

«Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России „картинку“ для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины», — добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ заявили, что введение миротворцев ООН на временно оккупированные территории восточной Украины не стоит на повестке дня. 

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