Донецк проснулся от сильных взрывов: пошли в дело и 120-ые

Обстрелы начались около 6:00
Сегодня утром, 21 апреля, жители неподконтрольного Украине Донецка проснулись от звуков сильных обстрелов. В социальных сетях местные жители сообщали, что звуки обстрелов были слышны в северной части города.
Жители Донецка сообщили, что залпы тяжелого вооружения были слышны не только жителям Киевского района, которые пишут о бое в районе ДАП и Вольво-центра, но и жителям Петровки. Приблизительно обстрелы начались в районе 6:00, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
«Донецк Сити 6−35 тяжеленькое пошло и ощутимо так, на севере (Бутовка, Спартак?)», — пишет местный житель.
«Донецк. Утро. Сильно на севере. С 6 утра… Попрокидалися», — отмечает местная жительница.
«Донецк Октябрьский 06:40 Да уж. Доброе утро («, — написал еще один участник дискуссии.
«6:35—6:47 на западе гупает монотонно», — заявил местный житель.
«Вольво центр — ДАП. Пошли в дело и 120-ые», — отмечает житель Донецка.
«Солнечный слышит тяжелое»,- добавила участница дискуссии.
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