«Войска будут введены на всю территорию Украины», — Жириновский

Везде будут вывешены русские флаги

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Российская Федерация не может ждать, пока на временно оккупированных украинских территориях проведут референдумы, в следствии которых местное население попросит о помощи РФ и присоединении. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью политика одному из пропагандистских СМИ.

Также Жириновский отметил, что войска будут введены на территории Донбасса немедленно.

«Мы ждать этого не можем. Войска будут введены на всю территорию Украины, любое сопротивление подавлено в течение 24 часов, и везде будут вывешены русские флаги, будет идти зачистка», — отмечает российский политик..

Он считает, что кто-то успеет сбежать, ведь аэропорт «Борисполь» войска Российской Федерации не успеют сразу взять.

«Мы слышим кто-то вошел в аэропорт, никто не видит знаков различия у них, я звоню в „КГБ“ Украины, говорю, в чем дело, мне вылетать нужно, Симферополь в чьих руках. Мне говорят — русский спецназ, ну я обрадовался и полетел, проблем нет никаких. Так и здесь», — мечтает Жириновский.

Он заявил, что Россия может помочь с санитарными поездами.

«Так как у вас будет много жертв, ведь будут боевые столкновения, мы должны подготовить санитарные поезда, чтоб они стояли на подходе к украинской границе: Харьков там, Брянск, где есть железнодорожные переезды, чтобы помочь подобрать раненых, помочь убрать трупы убитых, чтоб это не было так неприглядно, как Мамаево побоище», — мечтает российский политик.

Также он уверен, что жертв не будет много, ведь многие успеют сбежать.

Ранее сообщалось, что Украина снова стала главной темой для разговоров на российском телевидении.