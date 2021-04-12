«Скупают мешки для баррикад, запугивают население»: боевики активизировались в Горловке

БТР, БМП гоняю на Бессарабку и Глубокую

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Члены незаконных вооруженных формирований резко активизировались в Горловке. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пользователей сети.

Сейчас в Городе среди населения наблюдаются панические настроения. Также члены незаконных вооруженных формирований везде ищут украинских диверсантов. Помимо этого, здание «МВД ДНР» обложили мешками с песком.

«БТР, БМП гоняю на Бессарабку и Глубокую. На базаре на НВФ стало заметно больше. Скупают и клянчут мешки (типа для баррикад). Делают вид, что на город идут ВСУ убивать русскоязычных. Чтобы люди боялись. Они готовятся защищать. В 2014 так же было», — пишет пользователь Сети.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Российская Федерация не может ждать, пока на временно оккупированных украинских территориях проведут референдумы, в следствии которых местное население попросит о помощи РФ и присоединении.