Политика

В Донецке минируют мосты: защищаются от ВСУ

Путин не планирует разворачивать полномасштабные боевые действия в ОРДЛО

Время чтения: 1 Мин. , 19 Секунд

Президент Российской Федерации Владимир Путин понял, что на территории украинского государства не выйдет повторить военный сценарий, который он применил в Грузии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление украинского журналиста, члена украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша.

Гармаш уверен, что Путин планировал воплотить грузинский сценарий в Украине, однако, вынужден был его поменять.

«После реакции американцев, НАТО, послов Семерки Путин не решится на такой сценарий — введение „миротворцев“ для защиты своих „российских граждан“. Козак в одном предложении делает два варианта для отхода: „Если там будет устроена Сребреница, видимо, мы вынуждены будем вмешаться“. Я думаю, что чем дальше, тем меньше они для себя оставляют возможность вмешаться, если Украина не начнет действительно военные действия первой», — подчеркнул член ТКГ.

В данный момент, по мнению журналиста, Путин не планирует разворачивать полномасштабные боевые действия в ОРДЛО. Также он уверен, что «власть» ОРДЛО, которая подконтрольна Кремлю, в данный момент просто запугивает население.

«Я знаю от своих знакомых в Донецке, что там минируют мосты для того, чтобы обезопасить себя от „наступления Украины“. Не знаю, это провокация или самозапугивание, запугивают местных для мобилизации. Но чем дальше происходит вся эта игра мускулами, тем больше мне понятно, что вряд ли Путин решится на серьезную игру, хотя бы потому, что он уже понял, что не будет, как в 2008 году в Грузии. Украина — не Грузия, и мир уже высказал свою позицию», — считает он.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Российская Федерация не может ждать, пока на временно оккупированных украинских территориях проведут референдумы, в следствии которых местное население попросит о помощи РФ и присоединении. 

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