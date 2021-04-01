Конфликт на Донбассе: Зеленский рассекретил свою стратегию ведения переговоров

Процесс переговоров относительно мира нелегкий

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что правительство Украины продолжит пытаться договориться о перемирии на временно неподконтрольных территориях Донбасса, как бы сложно это не было. Об этом президент написал в своем Телеграмм-канале, передает УРА-Информ.

Стратегия Зеленского, как он сам отметил, — это обязательное восстановление мира на востоке Украины, а также возвращение своих территорий.

«Процесс переговоров относительно мира нелегкий. Но никто и не надеялся, что будет легко… Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия — обязательно мир и возвращения наших людей и территорий», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось. что в четверг, первого апреля, через КПВВ «Счастье» на временно оккупированные территории Донбасса проехали два грузовых транспортных средства с гуманитарной помощью для жителей от Международного комитета Красного Креста.