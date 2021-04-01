Политика

Свержение режима Лукашенко: Тихановская объяснила, как будет действовать

Она не согласна с тем, что протесты не дают результата

Время чтения: 1 Мин. , 12 Секунд

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская объяснила, как удастся свергнуть режим Лукашенко. Об этом она рассказала в интервью «Европейской правде» в Вильнюсе, передает УРА-Информ.

«Он обязательно падет, это вопрос времени и количества жертв — людей, которыми режим готов пожертвовать ради сохранения власти одного человека», — отметила Тихановская.

Она считает, что сознание белорусов однозначно изменилось.

«Они увидели столько насилия, столько жестокости и неуважения со стороны режима, что с этим уже не смирятся. Именно эта воля белорусского народа, его уверенность в изменениях и желание лучшей жизни для своих детей и для себя дает мне уверенность в том, что режим падет», — отметила лидер белорусских протестов.

По ее словам, «режим уже шатается, в нем идут необратимые процессы».

«Это как горящий торфяник. Вроде бы земля ровная, но там все горит, и если встанешь — провалится. Сейчас наша задача — оказывать такое мощное давление на этот режим, чтобы любой маломальский триггер сработал. Это может быть стачка на каком-нибудь заводе или общенациональная забастовка», — сказала Тихановская.

Тихановская не согласилась с тем, что протесты в Беларуси не дают никаких результатов. Она считает, что оппозиция должна поменять тактику.

«Протесты держат в напряжении этот режим уже девять месяцев. Они изматывают этот режим. И больше всего этот режим боится именно этих протестов, именно улицы, именно забастовок», — считает Тихановская.

При этом, Тихановская не назвала, что станет «последним шагом к падению режима».

Ранее сообщалось, что длительный период времени Тихановская уклонялась от ответов на вопрос о принадлежности Крыма и временно окккупированных территорий Донецкой и Луганской области.

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