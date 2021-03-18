«Принудительные призывы, вплоть до угроз»: в ОРДЛО стартовала призывная кампания

«Власть» республики прекрасно понимает, что никто добровольно не будет идти в ряды боевиков

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Ситуация с призывом на территории «ЛНР» набирает обороты. Местные ресурсы отмечают, что на временно оккупированных территориях Донбасса нету никакой правовой базы о призыве, также как и полноценной «армии в ЛНР». Там есть лишь «народная милиция». Об этом пишет УРА-Информ.

Так как «власть» республики прекрасно понимает, что никто добровольно не будет идти в ряды боевиков, то там уже анонсировали «принудительные призывы, вплоть до угроз».

«Могу сказать следующее, идти служить — это дело каждого. Но пока на территории Республики война и большой отток молодого населения, загонять их насильно- это чистой воды утопия», — пишет один из местных ресурсов.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Луганской области в социальных сетях жалуются на то, что местные «военкоматы» присылают студентам ВУЗов повестки.