Общество

ВСУ активно продвигаются: РФ планирует вернуть Донбасс Украине

В ОРДО уже поднимают вопрос о возвращении Донбасса Украине

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Пропагандисты из ОРДЛО заявляют, что украинская армия активно продвигается на Донбассе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на блогеров, что освещают жизнь в оккупированном Донецке.

Также они считают, что в ОРДО уже поднимают вопрос о возвращении Донбасса Украине. При этом, пропагандой такой информации занимаются именно российские СМИ.

«Я вам более скажу, что быть может повестку „возвращения“ оплачивает совсем не СБУ или еще какая-то контора, а прямиком из Москвы „сердобольные“ россиянские в***дки, которым истекающий кровью Донбасс поперек горла больше, чем самим украинцам», — написал блогер из ОРДО.

Ранее сообщалось, что местные «власти» на временно оккупированных территориях Донбасса так запугали жителей слухами о наступлении ВСУ и началом большой войны, что граждане обеспокоены «происками агентуры СБУ в Донбассе». 

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