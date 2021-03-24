Ситуация критическая: в Киеве могут остановить движение транспорта

В прошлом году большое недовольство вызвало решение остановить метро

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В украинской столице — Киеве, в случае если местные жители не будут выполнять карантинные ограничения, которые были установлены в связи с усилением мер безопасности в общественном транспорте, власти столицы могут остановить движение общественного транспорта. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УРА-Информ.

Общественным транспортом, как отметил Кличко, в условиях жестких карантинных ограничений должны пользоваться только те, кому необходимо добираться на работу.

«Давайте более сознательно относиться к реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе если ситуация не улучшится, городская власть и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун», — заявил столичный глава.

Также он добавил, что в прошлом году большое недовольство вызвало решение местной власти остановить работу метро и введение специальных пропусков на наземном транспорте. При этом, это вновь может стать необходимой процедурой.

Ранее сообщалось, что на территории Украины за прошедшие сутки вакцинацию против COVID-19 прошли более 15 тысяч граждан страны.