Общество

Ситуация критическая: в Киеве могут остановить движение транспорта

В прошлом году большое недовольство вызвало решение остановить метро

Время чтения: 47 Секунд

В украинской столице — Киеве, в случае если местные жители не будут выполнять карантинные ограничения, которые были установлены в связи с усилением мер безопасности в общественном транспорте, власти столицы могут остановить движение общественного транспорта. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УРА-Информ.

Общественным транспортом, как отметил Кличко, в условиях жестких карантинных ограничений должны пользоваться только те, кому необходимо добираться на работу.

«Давайте более сознательно относиться к реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе если ситуация не улучшится, городская власть и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун», — заявил столичный глава.

Также он добавил, что в прошлом году большое недовольство вызвало решение местной власти остановить работу метро и введение специальных пропусков на наземном транспорте. При этом, это вновь может стать необходимой процедурой.

Ранее сообщалось, что на территории Украины за прошедшие сутки вакцинацию против COVID-19 прошли более 15 тысяч граждан страны. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

ВСУ активно продвигаются: РФ планирует вернуть Донбасс Украине

В ОРДО уже поднимают вопрос о возвращении Донбасса Украине

В апреле будет критическая ситуация в Украине: прогнозируется 500 смертей каждые сутки

Уже через несколько недель может наступить пик заболеваемости

Проблема воды в Крыму: в РФ планируют пробить сухопутный коридор через Украину

РФ, помимо военной агрессии на Донбассе, ведет еще и информационную войну с Украиной

В Украине суд разрешил не пускать непривитых детей в школу

Государство таким образом реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса

Это была явная глупость властей — Гордон

Журналист о введении локдауна в Киеве

В Украине привили рекордное количество людей от COVID-19

Прививки против коронавирусной болезни проводились 179 мобильными бригадами

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap