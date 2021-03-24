Когда на Донбассе возобновят пропуск людей на КПВВ: в СНБО назвали сроки

Украина брала на себя обязательства открыть дополнительные пункты пересечения линии соприкосновения

Время чтения: 1 Мин. , 0 Секунд

Восстановление передвижения лиц и транспортных средств на пунктах пропуска расположенных на линии разграничения на востоке Украины и в аннексированном Крыму может быть возобновлено сразу же после остановки пандемии пневмонии нового типа. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе форума «Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур», передает УРА-Информ.



«Это вызов не только для Украины, но и для всего мира. И сегодня мы бы очень хотели, чтобы как можно скорее в Украине проходила вакцинация, чтобы мы могли восстановить те связи, которые у нас были с оккупированным Крымом, с оккупированной частью Донецкой и Луганской областей», — отметил Данилов.

Также он считает, что сразу после остановки пандемии движение на КПВВ будет возобновлено.

«Как только остановится пандемия, движение будет возобновлено», — подчеркнул он.

Также, что согласно достигнутым в Париже договоренностям Украина брала на себя обязательства открыть дополнительные пункты пропуска граждан на линии соприкосновения.

«Мы свою часть выполнили на 100%. Российская Федерация категорически отказывается делать то, о чем договорились в Париже. Это еще один пример того, что они не имеют желания мирным путем решать вопросы, которые сегодня есть в нашей стране», — отметил он.

Ранее сообщалось, что пропагандисты из ОРДЛО заявляют, что украинская армия активно продвигается на Донбассе.