Жителям ОРДО нужно понимание, «ради чего и сколько еще терпеть»

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Журналист Евгений Руденко, который работает на территориях ОРДЛО, возмущен постоянными слухами о предстоящем наступлении украинской армии. Об этом Руденко написал в своем телеграм-канале, передает УРА-Информ.

При этом, местные жители совершенно не понимают, что их ждет дальше, так как РФ заявила, что она будет «защищать» Донбасс, ВСУ якобы «испугались» и не пошли в наступление. При этом, местное «правительство» ничего не объясняет народу, проживающему на временно неподконтрольных территориях восточной Украины.

«Чего ждать людям в „республиках“? Семь лет они живут в режиме ни мира, ни войны. Люди в постоянном стрессе, нет понимания о завтрашнем дне, здесь давно перестали строить планы. Такая себе тюрьма для четырех миллионов человек, в которой люди уже седьмой год живут по расписанию — утром обстрел, вечером обстрел, ночью комендантский час», — считает Руденко.

При этом журналист отметил, что Российская Федерация, все же, помогает жителям ОРДО. При этом, им нужно понимание, «ради чего и сколько еще терпеть».

«Я слышал здесь другое мнение от обычных людей: „быстрее бы ВСУ пошли в наступление, чтобы раз им дали по зубам и все закончилось“. Ведь здесь все верят, что Россия не бросит и поможет. А после этого наступит долгожданный мир и Донбасс вернется в состав большой страны», — отметил Руденко.

Ранее сообщалось, что в последнее время взаимоотношения Украины с РФ сильно обострились по всем направлениям. В Кремле предпочитают использовать агрессивную риторику. Там уже прямо утверждают, что Россия не позволит правительству Украины восстановить территориальную целостность государства. В Кремле заявляют о помощи «ЛДНР».